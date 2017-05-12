سوكلين تعلن انتهاء موجباتها التعاقدية السبت في المتن وكسروان

أعلنت شركة “سوكلين” في بيان، أن “نهار السبت تاريخ 13 أيار 2017 هو موعد إنتهاء موجباتها التعاقدية في قضاءي المتن وكسروان وبالتالي ستتوقف الشركة عن تأدية أعمال جمع النفايات وكنس الشوارع في هذين القضاءين إبتداء من صباح الأحد تاريخ 14 أيار 2017، باعتبار أن تنفيذ هذه الأعمال قد أسندته الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار إلى مقاول جديد”.

وتقدمت الشركة “في هذه المناسبة، بالشكر الجزيل من جميع المواطنين الكرام ومن جميع المسؤولين ورؤساء البلديات والجمعيات البيئية والأهلية ومن كل الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تسهيل وإنجاح عملها في هذين القضاءين”.

وأبدت فخرها بأن “تكون وطوال أكثر من عقدين من العمل الدؤوب قد قامت بتنفيذ موجبات عقودها الموقعة مع الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار على أكمل وجه، حتى وسط أصعب الظروف والأزمات، وبأعلى المعايير العالمية مما جعل من المناطق التي تقع ضمن نطاق عملها وبشهادة الخبراء الدوليين من أنظف الأماكن في العالم”، متمنية “كل الخير والبيئة السليمة لكافة أرجاء الوطن”.