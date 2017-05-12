قوات سوريا الديمقراطية: سنسلم مدينة الطبقة إلى مجلس مدني بعد تأمينها

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، إنها ستسلم إدارة مدينة الطبقة لمجلس مدني بعد تأمينها من عناصر تنظيم “داعش”. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان نشر، الجمعة، أن عملية التسليم ستتم إلى مجلس مدني للطبقة لإدارة الأمور إلى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها بعد تأمين المدينة بشكل كامل وتطهيرها من الألغام ومخلفات العمليات. هذا وأعلنت أن مؤسسة سد الفرات هي مؤسسة وطنية سورية ستخدم جميع المناطق السورية دون استثناء.

كما قالت في بيانها إن عملية تحرير مدينة الطبقة بدأت بعملية إنزال جوي واسعة النطاق مشتركة بين قوات (قسد) وقوات التحالف الدولي في ريف الطبقة الغربي مساء 21 مارس/آذار، مضيفة أن عملية الانزال أعقبتها عملية دقيقة التخطيط وواسعة النطاق كللت بالنجاح. وأشارت إلى أن ذلك مثّل المرحلة الأولى في تطويق المدينة بشكل كامل وذلك بعبور نهر الفرات بالجهة الشرقية للسد والتحام محوري العمليات في مطار الطبقة العسكري.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية أن المرحلة الثانية بدأت بعملية اقتحام المدينة من ثلاثة محاور وكسر كافة خطوط دفاعات تنظيم “داعش” وإجباره على الانسحاب إلى مبنى سد الفرات والأحياء المحيطة به. جدير بالذكر أن قوات (قسد) تمكنت في العاشر من مايو/أيار الجاري من تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات بشكل كامل.