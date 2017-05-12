ترامب يحذر كومي من تسريب أحاديثهما للصحافة

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال، جيمس كومي، الجمعة، من تسريب تفاصيل أحاديثهما للصحافة، ملمحًا إلى احتمال تسجيلها.

وكتب ترامب في تغريدات اليوم: “ليأمل جيمس كومي ألا تكون أحاديثنا قد سجلت قبل أن يبدأ في تسريبها إلى الصحافة”.

وكشف ترامب، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، عن أنه سأل كومي ثلاث مرات، خلال اتصالين هاتفيين وعشاء، إن كان يستهدفه تحقيق “إف بي آي” في قضية تدخل روسيا في حملة الانتخابات، قبل إقالته الثلثاء.

وصرح لشبكة التلفزة الأميركية: “قلت إذا كان ذلك ممكنًا، هل يمكن أن تقول لي إذا كان ثمة تحقيق بحقي، وأجاب أن ليس هناك تحقيق بحقي”، في إشارة إلى التحقيق الذي تجريه الشرطة الفدرالية عن صلات محتملة بين فريق ترامب ومسؤولين روس، خلال الحملة الانتخابية في 2016.