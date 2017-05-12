الأمن القومي الاميركي: زيارة ترامب للسعودية هي لتشجيع شركاء أميركا على دعم السلام

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، اتش آر مكماستر، الجمعة، إن زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط وأوروبا الأسبوع القادم تهدف لتوحيد شعوب كل الأديان.

مكماستر قال إن ترامب سيسعى خلال زيارته إلى السعودية لتشجيع شركاء أميركا على دعم السلام ومواجهة الفوضى والعنف.

وأضاف أن ترمب سيؤكد خلال زيارته لإسرائيل على العلاقات الأميركية الوثيقة مع إسرائيل، وفي اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيعبر عن رغبته في الكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين”.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيغادر يوم الجمعة القادم في أول جولة خارجية له، منذ تنصيبه تشمل السعودية و إسرائيل و إيطاليا في محاولة لتوحيد المسلمين و اليهود و المسيحيين خلف جهودمكافحة الإرهاب.