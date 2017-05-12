اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يشمل لحوم الابقار والغاز والخدمات المالية

دولياتالجمعة 12 أيار 2017 اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يشمل لحوم الابقار والغاز والخدمات الماليةأعلنت واشنطن وبكين الجمعة اتفاقا لاستئناف الصادرات الاميركية من لحوم الابقار والغاز الطبيعي الى الصين بالاضافة الى خدمات مالية اميركية. يأتي الاتفاق بعد شهر على لقاء ودي بين الرئيس الصيني شي جينبيغ ونظيره الاميركي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو الذي يملكه الأخير في فلوريدا أعلنا خلاله اطلاق خطة عمل من مئة يوم تتعلق بالتعاون الاقتصادي.كلمات مفتاحية:اتفاق تجاريالخدمات الماليةبكينواشنطنالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام