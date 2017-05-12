طقس الغد غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس يوم غد السبت غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الاتي:

طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط على أن يكون طقس يوم غد السبت غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة، اما الاحد فيكون غائما جزئيا مع رياح ناشطة نسبيا وارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

الحرارة المتوقعة على السواحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 28 درجة، في الارز من 6 درجات الى 23 درجة، وفي الداخل من 10 درجات الى 32 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها من 10 الى 30 كم/س.

الإنقشاع متوسط الى سيء ليلا بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

الضغط الجوي 762 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس 05:39 ساعة غروب الشمس: 19:30