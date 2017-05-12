قاطيشا: وصلنا الى الربع الساعة الأخير… ولا بد للجميع من تقديم التنازلات

اعتبر مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، أن المفاوضات الحاصلة حول قانون الإنتخاب تتّسم بالسرية.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أوضح أن السبب الأساسي لدخول “القوات” على خط المفاوضات هو قدرتها على التواصل مع كل الأطراف.

وسئل: لكن لا يوجد تواصل بينها وبين “حزب الله”، قال: الرئيس نبيه بري مفوض من قبل “الحزب”، معتبراً ان الجميع يتواصل بارتياح مع النائب جورج عدوان.

ورداً على سؤال، أشار الى أنه بعد أن حصل الإختلاف بين من كنّا قد فوضناه (في إشارة الى الوزير جبران باسيل) مع بري ومع النائب وليد جنبلاط، حصلت مقاطعة له، وأكبر دليل أن الوزير علي حسن خليل لم يشارك في الاجتماع الأخير الذي عقد في وزارة الخارجية.

وأضاف: لربما يتقبّل البعض عدوان أكثر من غيره في المفاوضات.

وفي هذا الإطار، أكد قاطيشا أن دخول عدوان على خط المفاوضات لا يعني إطلاقاً وجود خلاف مع التيار “الوطني الحر”، بل هو يفاوض باسم الجميع، خصوصاً وأن الثقة قائمة ومستمرة بين “القوات” و”التيار”، معتبراً أن ملاحظات كل الأطراف أكانت مشاركة في المفاوضات أم لا، تؤخذ في الإعتبار.

ورأى قاطيشا أن الأمور تأخذ هذه المرة منحى أكثر جدّية، خصوصاً وأننا اقتربنا جداً من إنتهاء المهل، يضاف الى ذلك ضغط الشارع والضغط الدولي من أجل إنجاز الإنتخابات.

واعتبر أن كلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله عن قانون جديد للإنتخابات دليل على أن كل الأطراف باتت تشعر بالخطر.

واضاف: لقد وصلنا الى الربع الساعة الأخير، ولا بد للجميع من تقديم التنازلات من أجل الوصول الى هذا القانون.