عسيران: الهدف من وراء الاعتداء على مزار مار الياس إثارة الفتنة

استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران الاعتداء الذي تعرض له مزار مار الياس في عبرا، مشيرا الى ان “الهدف من وراء ذلك هو إثارة الفتنة في ظل هذا الوضع السياسي الحرج الذي يمر فيه لبنان، خصوصا وان بلدة عبرا هي نموذج للعيش المشترك بين ابنائها”.

وهنأ عسيران الجيش اللبناني على هذه السرعة بكشف شبكة من الفاعلين، داعيا الى “انزال اقصى العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، ولكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والقلاقل والاعتداء على المزارات الدينية المقدسة”.