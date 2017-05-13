حادثة “الجديد”: “شعبة المعلومات” تتتبّع مسار الدراجة التي إستقلها المعتديان

أفادت مصادر متابعة بأن “التحقيقات التي تجريها “شعبة المعلومات” في حادثة إحراق فان النقل الخارجي التابع لقناة “الجديد”، تركّز على مسار الدراجة التي إستقلها الشابان اللذان ظهرا في التسجيل المصور، وذلك لمعرفة نقطة إنطلاقهما قبل الوصول إلى مبنى القناة في وطى المصيطبة”.

ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إلى أن “شعبة المعلومات تسعى إلى الحصول على مزيد من تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط قناة “الجديد”، والطرق المؤدية إلى مبناها”.