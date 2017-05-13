بري: لا نزال في مرحلة المراوحة… و”الشيوخ” لـ”الدروز”!

تابع نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان تحركاته في اليومين الماضيين على صعيد قانون الإنتخاب العتيد، وآخرها كان أول من أمس مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل . وأبلغ عدوان عدداً من القوى السياسية، ومن بينها حركة “أمل”، تفاؤله. واتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنائب عدوان شاكراً إياه على مسعاه، إلا أنّ رئيس المجلس كان في قرارة نفسه غير مُقتنعٍ بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.

وقال بري لصحيفة “الأخبار”: “لا نزال في مرحلة المراوحة. لو كان هناك خرق جدي وأجواء إيجابية لكنا علمنا بذلك”.

وعن النقاش في النسبية ومجلس الشيوخ ، أشار بري إلى أنه “لم يصل إلى نتيجة بعد. نسمع أنّ الجميع بات يؤيّد هذا الطرح، لكننا لم نرَ أيّ ترجمة فعلية لهذا الكلام”.

كذلك فإنّ بري يؤكد تمسّكه بـ”إسناد رئاسة مجلس الشيوخ إلى الطائفة الدرزية. هذا أمر لا مجال للبحث به”. وسينتظر رئيس المجلس حتى الإثنين، “إذا لم يحصل أيّ تقدّم فستؤجّل جلسة التمديد وأسحب مشروعي من التداول. قدّمت كلّ ما أستطيع تقديمه، وعلى الجميع أن يُدرك أن المخاطر ستكون كبيرة جداً على البلد”.

وعن عدم ممانعة “التيار الوطني الحر” فتح دورة إستثنائية قال بري: “هذا أمر جيد، لكن عقد جلسات من دون أن يكون هناك قانون لمناقشته لا يعني أيّ شي، وقد يعود قانون “الستين” الى التداول”. ورأى أنّ “إنتهاء الدورة الإستثنائية من دون التوصل إلى إتفاق، نكون حينها قد دخلنا في الفراغ”.