حملة الأزرق الكبير تحت شعار: الحد من مخاطر البلاستيك على البيئة والانسان

تطلق “حملة الأزرق الكبير”، غدا، اليوم الوطني لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره، من العبودية شمالا حتى الناقورة جنوبا، تحت شعار “الحد من مخاطر البلاستيك على البيئة والانسان”.

تنطلق الحملة الساعة 9 صباحا على شاطئ الرملة البيضا في بيروت، في حضور ممثل وزير البيئة طارق الخطيب المهندس نديم مروة، رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، ومشاركة أعضاء الحملة وشخصيات من المجتمع المدني والاهلي، وتستمر الاعمال والانشطة البيئية حتى المساء، وتزامنا تتواصل الاعمال على كافة الشواطئ، حيث يشارك في الحملة بلديات وجمعيات ومتطوعون.

ويشارك في الحملة عدد من الوزارات، وهي: الدفاع عبر مشاركة الجيش، الداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل، التربية والتعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، البيئة، الثقافة، السياحة والزراعة، بالاضافة الى قوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان، عدد من السفارات، محافظو المناطق الساحلية واتحادات البلديات والمجالس البلدية، المؤسسات التربوية من جامعات ومدارس، الجمعيات البيئية والاجتماعية والأهلية والكشفية والنوادي الرياضية، نوادي الغوص، والمؤسسات التجارية والاعلامية.

وستساهم قوات “اليونيفيل في الدعم البشري واللوجستي على شاطئي صور والناقورة، وستشمل انواع عمليات التنظيف: تنظيف الرمال والصخور، سطح البحر وقاعه، المغاور والجزر، وقد خصصت حملة الازرق الكبير زورقا للصحافيين سيستخدم لتصوير ومتابعة اعمال تنظيف البحر وقاعه، وسيقدم خلال هذا اليوم ممرات للمشاة على رمال البحر جرى تصنيعها من مخلفات المايكرو بلاستيك لعدد من البلديات والجمعيات المشاركة في الحملة كعربون تقدير.