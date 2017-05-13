بالصور: تعرّفوا على أثرى ثنائي جديد

أصبح الثنائي الارستقراطي، الليدي شارلوت ويلسلي (26 عاماً) وزوجها رجل الأعمال الاميركي اليخاندرو سانتو دومينغو (40 عاماً) من أشهر أثرياء بريطانيا.

واختارت قائمة “صاندي تايمز”، الثنائي ليكونا أكبر الأثرياء الجدد من بين 100 فرد وعائلة، بعد مرور سنة على زواجهما.

وجاء الزوجين في المركز 29 ضمن قائمة الأثرياء، بعدما جمعا ثروة وصلت الى حوالى 3682 مليون جنيه استرليني من خلال الميراث والاستثمار وتخمير البيرة.