دريان: لقانون انتخابي يحظى بتوافق الجميع

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى “إنجاز قانون انتخابي على مساحة الوطن يؤكد العيش الواحد بين اللبنانيين، بحيث لا يجعل منهم كانتونات في مجلس برلماني نعول عليه في الإصلاح والإنماء وفي تقديم الخدمات للمواطنين”.

كلام المفتي دريان جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقيم على شرفه بدعوة من رجل الأعمال عصام الدامرجي في دارته، في حضور النائب عمار حوري، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني والسيد علي الأمين وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وإعلامية.

وألقى دريان كلمة جاء فيها: “نحن نتطلع في لبنان إلى القوى السياسية كافة ونقول لها نحن بانتظار التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، المهل الدستورية تضغط بقوة، ولكننا نعول كثيرا على حكمة الحريصين على هذا الوطن، لأننا نحن الذين نؤمن بالعيش الواحد”.

أضاف: “همومنا في هذا الوطن وأزماتنا كثيرة وكبيرة، نحن نتطلع في هذا العهد ان يبدأ بحل الكثير من الأزمات، حتى يشعر المواطن اللبناني انه أمام انطلاقة جيدة لهذا العهد، وأقول لكم: نحن جميعا ندعم المبادرات التي قام بها رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري، لأنها كانت مبادرات وطنية بامتياز، ولم تكن أبدا مبادرات من اجل مصلحة شخصية. ونعول على حكمته في تدوير الزوايا من اجل التوصل لقانون انتخابي وطني يحظى بتوافق القوى السياسية جميعا”.

وتابع: “عروبتنا في لبنان امر محسوم، نحن ندعو دائما الى التواصل بين العرب، وندعو دوما إلى الوحدة العربية، والى التضامن العربي، وفي هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العرب نقول لهم: تعالوا نقيم هذا الواقع العربي الأليم، تعالوا نخرج من دوامة الاقتتال، نحن ندعو إلى مراجعة وقراءة جديدة لهذا الواقع لنصل بالفعل إلى الوحدة العربية المنشودة التي تغنينا بها جميعا، لدينا قضايا عربية مصيرية مهمة، علينا جميعا ان نبقى في موضع الاهتمام لهذه القضايا، لا عز للعرب، ولا كرامة للعرب ما دامت فلسطين مغتصبة من العدو الإسرائيلي، نحن في هذه الأيام نتضامن مع الأسرى الفلسطينيين تجاه ما يعانونه من ممارسات من العدو الصهيوني”.