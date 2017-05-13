طلاق بقيمة 453 مليون جنيه استرليني!

في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي نظر فيها القضاء البريطاني، منح قاض الزوجة 453 مليون جنيه استرليني من أموال الزوج، أي ما يعادل 41.5 في المئة من إجمالي أرصدته.

أمرت محكمة بريطانية مليارديرًا بدفع 453 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي نظر فيها القضاء البريطاني. وتؤكد هذه التسوية مكانة لندن بوصفها المدينة المفضلة لدعاوى الطلاق ضد أزواج فائقي الثراء.

إجازات وهدايا فاخرة

قال قاضي محكمة الأحوال الشخصية هادن كايف إن الزوج وهو تاجر نفط وغاز سابق (61 عامًا) وطليقته (41 عامًا) تعارفا وتزوجا في موسكو قبل أن ينتقلا إلى جنوب إنكلترا. وقرر القاضي أن تؤول 41.5 في المئة من اجمالي الأرصدة الزوجية إلى المرأة. كما منع القاضي الكشف عن هوية الرجل المولود في منطقة القوقاز والمرأة المولودة في أوروبا الشرقية. وحصل الاثنان على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا حيث يعيشان منذ سنوات.

وكانت نشأة الاثنين في روسيا حيث التقيا في موسكو في عام 1989 حين كانت الزوجة تدرس في المدينة. وكان هو متزوجًا من قبل. انتقلا إلى لندن في عام 1993 ولديهما ولدان. اتهم الرجل والمرأة احدهما الآخر بالخيانة الزوجية، وأكدت المرأة استمرار علاقتهما بعد خيانتها الزوجية ولم تنته إلا في عام 2013.

واشار القاضي في قراره إلى أن الاثنين كانا يقضيان إجازات معًا وينامان في سرير واحد وكان للمرأة امكانية غير محدودة لاستعمال بطاقاته الإئتمانية ويخته وطائرته ومروحيته. ولاحظ القاضي أن “في عام 2013 مثلًا، اشترى لها مجوهرات قيمتها 400 ألف يورو”.

قرار غير واضح

استمعت المحكمة إلى إفادات جاء فيها أن الزوج باع قبل نحو خمس سنوات اسهمًا يملكها في شركة روسية مقابل 1.3 مليار دولار (مليار جنيه استرليني). ثم اشترى لولديهما شقتين في مجمع فاخر في لندن، واحدة بسعر 29 مليون جنيه، والأخرى بسعر 7 ملايين جنيه.

وقال القاضي إن المرأة كانت ربة بيت وأم اطفال الزوجين. رد الزوج بأنه قدم “مساهمة خاصة” في جمع ثروة العائلة، لكن القاضي خلص إلى أن الرجل والمرأة “اسهما بقسطين متساويين في أحوال العائلة”.

وادعت الطليقة أن “إجمالي صافي الثروة الزوجية” يزيد على مليار جنيه استرليني جُمعت خلال زواجهما. وأوضح القاضي أن الأسباب وراء “القرار المفاجئ” الذي اتخذه الزوج بألا يطعن في قرار المحكمة “غير واضح”، لكنه قال في وقت سابق إنه كان ثريًا قبل أن يتزوج طليقته.

لم يكن الرجل ولا المرأة حاضرين في الجلسة التي أُعلن فيها القرار.

وكانت جيمي كوبر هون، زوجة رجل الأعمال المالي السير كريس هون، مُنحت 330 مليون جنيه استرليني في تسوية طلاقهما في عام 2014. وقال خبراء قانونيون إن التسوية كانت “بكل تأكيد” من أكبر تسويات الطلاق في المحاكم البريطانية على الرغم من أن إجراءات الطلاق تكون على الأغلب في جلسات خاصة.