لا أحد يريد تسمية ابنه دونالد!

أظهرت إحصائية إدارة الضمان الاجتماعي الأميركي، أن اختيار الاسم “دونالد” للمواليد الجدد شهد تراجعا غير مسبوق في العام المنصرم.

ووفقا للإحصائية، فقد تراجع اسم الرئيس الأميركي دونالد 45 مركزا، حيث احتل المركز 488 بين الأسماء المختارة في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع “ماشبل”، شهد اسم “كايتلين” تراجعا كبيرا أيضا، وهو الاسم الذي ارتبط بنجمة تلفزيون الواقع والبطلة الأولمبية السابقة، والتي تحولت من رجل إلى امرأة.

واحتل اسم “نواه” المركز الأول من حيث الشعبية، تلاه اسمي “ليام” و”ويليام”، بين أسماء الذكور.

وكان اسم “إيما” الأكثر اختيارا بين أسماء الإناث، تلتها أسماء “أوليفيا” و”آفا”.