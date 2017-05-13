ترامب: لتعيين مدير جديد للـFBI سريعاً

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه يريد العمل “بسرعة” لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بعدما أقال بشكل مفاجئ جيمس كومي واثار موجة انتقادات واسعة في واشنطن.

وادارة ترامب الغارقة في أزمة سياسية بعد اقالة كومي وتفسيراتها المتخبطة، ستجري مقابلات مع 4 مرشحين بحسب وسائل الاعلام الاميركية.

وقال الرئيس الاميركي على متن طائرته الرئاسية “اير فورس وان” قبل الاقلاع الى فيرجينيا حيث سيلقي خطابا في جامعة “يمكننا اتخاذ قرار سريعا”. ولم يعط الرئيس موعدا محددا لكنه قال ردا على سؤال حول ما اذا كان القرار يمكن ان يصدر قبل مغادرته الى السعودية الجمعة “هذا امر ممكن”، مضيفا “اعتقد ان العملية ستمضي قدما بشكل سريع جدا”.

ووصف المرشحين المحتملين لخلافة كوبي بانهم “اشخاص رائعون” ومن مستويات رفيعة جدا.