“إيبولا” تعود مجدداً !

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان ظهور وباء الحمى النزفية (إيبولا) في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ووفاة ثلاثة أشخاص جراء المرض منذ 22 نيسان.

وقالت المنظمة ان الوباء ينتشر في منطقة غابات استوائية في محافظة با-اويليه المحاذية لأفريقيا الوسطى. وتعود آخر موجة إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية الى 2014 وتم حينها احتواؤها بسرعة بعدما خلفت 49 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.

وفي تصريح نقله التلفزيون العام أكد وزير الصحة في الكونغو الديموقراطية أولي ايلونغا ظهور الوباء مع دعوة السكان الى عدم الاستسلام للهلع، مؤكدا ان الحكومة اتخذت “كل التدابير المفيدة للرد بسرعة وفعالية على هذه الموجة الجديدة من وباء فيروس ايبولا”.

وقالت منظمة الصحة العالمية انها تعمل مع سلطات الكونغو الديموقراطية لتسهيل ايصال تجهيزات الحماية والطاقم الصحي الى المنطقة لتعزيز تدابير مراقبة واحتواء الوباء في منطقة يصعب الوصول اليها.