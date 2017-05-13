مكاري: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب واجب وطني

رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أننا على مفترق مهم والمجال مفتوح لتحقيق هدف الوصول الى قانون انتخاب آملا أن لا يتخطى التمديد للمجلس النيابي المهلة التقنية.

مكاري وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبيه”، أكد أنّ هناك شبه اجماع على القانون النسبي ويبقى الاتفاق على التفاصيل التي تبدو قابلة للحل.

واعتبر أنّ فتح دورة استثنائية لمجلس النواب واجب وطني ويخدم مصلحة البلاد العليا مشيرا الى أنّ الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سيمضيان بهذا القرار انطلاقا من موقعهما الحريص على مصلحة لبنان.

مكاري شدد على أهمية الموقف السياسي الموحّد تجاه إقرار مجلس الشيوخ لانه يحتاج الى تعديل في اتفاق الطائف مشددا على ضرورة اعتماد المعيار الواحد في كل الرئاسات في حال اعتمدت المداورة في مجلس الشيوخ بين الطائفتين الأورثوذكسية والدرزية.

وردا على سؤال حول اثارة الرئيس عون لقانون الغاء الطائفية السياسية، سأل مكاري كيف يمكن التطرق لهذه المسألة فيما القانون التأهيلي يقوم على أساس طائفي.