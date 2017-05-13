“التيار”: نتابع التواصل.. ومنفتحون.. لكن لم نُسقط أي شيء من حساباتنا

قال مصدر في “التيار الوطني الحر”: “إننا نتابع التواصل مع الجميع تحت سقف إنجاز قانون إنتخاب جديد ، يصحّح الخلل الميثاقي ضمن المهل القانونية التي تمكّننا من تجنّب الفراغ والتمديد وإجراء الإنتخابات النيابية”.

وأضاف المصدر نفسه في تصريح إلى صحيفة “الجمهروية”: “عندما تقدمنا بأكثر من 21 إقتراحاً تؤمّن هذه النتيجة تمّ تعطيلها. نحن نتعامل مع مقترحات تصلنا بإنفتاح، بعضها يعتمد على مقترحاتنا كأساس، والبعض الآخر يبتعد عنها فنسجّل ملاحظاتنا عليها ونقدم أفكاراً بديلة. المهم بالنسبة الينا هو إنجاز قانون الإنتخاب ، وهذا ما سيحصل”.

ولدى سؤاله: هل سقطت التحركات في الشارع من حسابات “التيار”؟ أجاب المصدر: “لم نُسقط أي شيء من حساباتنا”.