“المستقبل” يرى أن قانون الإنتخاب دخل مرحلة العناية الفائقة

ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن تيار “المستقبل” يتحدث عن مؤشرات تدل على أن قانون الإنتخاب دخل مرحلة العناية الفائقة ، وأن دورة إستثنائية لمجلس النواب على الطريق.

وأضافت “الأنباء” أن من هذه المؤشرات دعوة نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى العمل ضمن الجدران الأربعة، وقبله إعلان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط إلتزامه بالصمت الإعلامي، ومن ثم دعوة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى تهدئة الخطاب السياسي.