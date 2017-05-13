اطلقا النار عليه واصاباه… فحُرق منزلهما وأرضهما انتقاماً في زغرتا

وقع اشكال أمس الجمعة في منطقة الفوار – قضاء زغرتا بين الفلسطيني “اطم.” و “ع.م.” من جهة و”خ.ش.” من جهة اخرى حيث اصيب “خطش” بطلقات نارية في رجليه على خلفية اشكالات سابقة وتم نقله الى المستشفى الحكومي في الضنية للمعالجة.

ورداً على ذلك، أقدم أهالي المصاب على حرق منزل وارض وبيك آب مطلقي النار في المنطفة.

الى ذلك، اوقفت القوى الامنية مطلقي النار، ولاحقاً تم اخلاء سبيل الوالد والابقاء على الابن موقوفاً لاطلاقه النار.