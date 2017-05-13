“حزب الله” إنسحب من الحدود الشرقية بسبب الضغوط

إعتبر مصدر معني بالتطورات الأخيرة، أنّ إعلان السيد حسن نصرالله “إنسحاب “حزب الله” من السلسة الشرقية على الحدود مع سوريا ، جاء نتيجة للتطورات الميدانية، بعدما بات على تماس مباشر في منطقة إنتشاره مع الجيش السوري عند الطرف الآخر من الحدود، ما أسقطَ الحاجة الى وجود هذه المواقع العسكرية، خصوصاً أنها استنزفت نحو 3000 عنصر من عناصره كانوا منتشرين على طول هذه الجبهة طوال السنوات الخمس الماضية، ما أراحَ الحزب عسكرياً”.

وتابع المصدر قائلا لصحيفة “الجمهوية”: “يضاف الى ذلك الضغوط التي مورست على الجانب اللبناني بغية نشر قوات الشرعية اللبنانية على كل الحدود الشرقية في إطار الخطة الإستراتيجية الأميركية – الروسية لضبط “داعش” داخل الحدود السورية، وعلى هذا الأساس أجرت القيادة اللبنانية إتصالات رفيعة المستوى مع “حزب الله” أدت في النهاية الى إتخاذ الأخير قراره، تسهيلاً لأعمال الحكومة اللبنانية وعدم إحراجها في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة”.

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