مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 13/05/2017

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

يرخي جو سياسي هادىء بظلاله على عطلة الأسبوع، وسط كلام على إنفراج واسع وقريب في مجال قانون الانتخاب الأسبوع المقبل.

ووفق أوساط سياسية، فإن المشاورات البعيدة من الإعلام، قطعت شوطا كبيرا بإتجاه إعتماد النسبية، وهي تركز أيضا على الدوائر، عددا وتوزيعا عادلا يرضي جميع الأفرقاء.

ولقد أشار النائب سليمان فرنجية، إلى احتمال إعتماد الدوائر المتوسطة في سياق النسبية لقانون الانتخاب. فيما أكد النائب عاطف مجدلاني ل”تلفزيون لبنان” أن هناك تفاهما بين المراجع على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.

في الغضون، بدا أن الأجواء السياسية تدفع إلى التفاؤل بإقرار قانون انتخاب، في وقت قريب. رئيس الجمهورية العماد عون أجرى مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في قصر بعبدا ظهر اليوم، جولة أفق في الأوضاع السياسية تناولت الأوضاع في البلاد.

وأتت زيارة الحريري عشية سفره إلى قطر، للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر بعنوان: التنمية والإستقرار وقضايا اللاجئين، لا سيما وأن المنتدى سيتناول موضوع النازحين السوريين في الدول التي تستضيفهم ومنها لبنان. ولم يشأ الحريري الإدلاء بأي تصريح لدى مغادرته بعبدا، بحسب البيان.

معلومات أفادت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على جدول عمل جلسة لمجلس الوزراء، في السراي الأربعاء.

وفي شأن آخر، تتابع قيادة الجيش مع قيادة اليونيفيل، الخروق الإسرائيلية الأخيرة، ومنها دخول زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية، مرات عدة في ثلاثة أيام، وإلقاؤه متفجرة في المياه قبالة رأس الناقورة. وأوضح الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ل”تلفزيون لبنان”، أن قيادته تجري الاتصالات لوقف الخروق، تمهيدا للإنتقال من وقف الأعمال القتالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

رسمت حركة “أمل” اليوم، حدودا للأسقف التي لن تسمح بتجاوزها وطنيا وانتخابيا وكهربائيا تحت أي تهويل، معلنة في الوقت نفسه تمسكها بكل نقاش تحت سقف المؤسسات، وقالت بلغة الحسم: لن نتراجع عن النهج الوطني، ولا يظنن أحد انه يستطيع احداث فراغ في أي مؤسسة دستورية.

مرجعية دستورية قالت للـ nbn، إذا حصل وفرغ المجلس النيابي انعدم وجود المؤسسات الأخرى، فأي عاقل يمكن أن يسهم في الوصول إلى العدم؟، ومن سيكون المتضرر الأكبر جراء ذلك؟.

وفي الصفقات الكهربائية شددت “أمل”: نريد خطة للكهرباء لا صفقة لها. نقاط على آخر سطور المواقف هي. ولا يظنن أحد أن بإمكانه الدفع بالمؤسسات إلى الانزلاق نحو العدم، مهما بلغ مستوى الفجور لديه.

فحركة “أمل” هي أم الصبي كانت، وما زالت وستبقى من يفتح الأبواب مع القوى السياسية للوصول إلى المشترك، فمن يعتقد أن الموقف النابع من مسؤولية عالية هو علامة ضعف، فهو واهم لا محالة. فمن فتح كوات الحوار والتلاقي، كاسرا طوق الكراهية في زمن الانقسام الحاد، ليس بضعيف. ومن يطرح المبادرات الجريئة والمتقدمة عند كل استحقاق ومعضلة، ليس بضعيف. ومن هو على هذا المستوى من المسؤولية، لن تجعله بعض الأصوات يتراجع أو يضعف.

ومن كان على هذا المستوى، لن تنال منه بالطبع دسائس وثرثرات تلوكها ألسن قذرة، فمن خاط لشاشته خيوطا من عمالة هو خياط ساقط بكل المعايير. وقناة الخياط المسمى زورا “تحسينا”، التي أحرقت تاريخها بحرقها للفان، منشغلة في رمي قذاراتها يمينا وشمالا، ظانة أنها قد تنال بفعل تماديها السوقي مبتغاها الفتنوي البغيض والرخيص.

لقد بلغ الابتزال مداه، وبات من واجب القضاء ووزارة الاعلام وضع حد لها، ليس لقطع دابر الفتن التي تدبرها وتديرها وحسب، إنما رأفة بالذوق العام وحماية للبيئة من النتن.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

قبل يومين من الخامس عشر من أيار توقف العداد الانتخابي، وأيقن السياسيون الا قانونا انتخابيا جديدا بحلول جلسة الاثنين النيابية، التي باتت بحكم المؤجلة بقرار من الرئيس نبيه بري.

أمهل السياسيون مساحة جديدة تلامس الخطورة الشديدة، حتى ليل التاسع عشر من أيار، مع تأكيد المصادر المتابعة الا جديد سوى السباق بين المتاريس السياسية والآمال الانتخابية، ليبقى في المعطيات ان الجميع بات بفلك النسبية التي تتقدم ما عداها من طروح انتخابية، لكن كل الشياطين تكمن في التفاصيل.

وحتى يفصل السياسيون اللبنانيون قانونهم، كان الجيش اللبناني يتابع تفاصيل مهمته عند السلسلة الشرقية بعد طرد المقاومة للارهاب منها، والأهالي يرحبون بالانجاز ويعتبرون الجيش والمقاومين خطين متلازمين.

وبالتزامن كان الجيش السوري والحلفاء يحققون المزيد من التقدم من قابون دمشق، إلى شومرية ريف حمص الشرقي، أما الجيش العراقي والحشد الشعبي فعند تقدمهما من ناحية القيروان غرب تلعفر نحو الحدود مع سوريا.

دوليا وبلا حدود، تقدم المملكة السعودية الطاعة الاقتصادية لكسب ود الرئيس الأميركي المتقلب، وقبل أيام على القمة التي سمتها الرياض عربية- اسلامية مع دونالد ترامب، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي كبير ان السعودية تعد لصفقات سلاح مع الأميركي تقدر بثلاثمئة مليار دولار خلال عشر سنوات..

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

على خط قانون الانتخاب، كل شيء يوحي بهبوط مفاجئ لوثبة من العقلانية غمرت الرؤوس وان لم تصل الى القلوب، لم نسأل عن مصدرها، المهم انها اتت، والدعاء ان لا تكون ظرفية تتبدد كما تبدد سابقاتها، عنوان الموجة هو النسبية الكاملة، والجهد يتركز على تطمين الثنائي المسيحي لزيادة عدد الدوائر، بما يتيح للناخب المسيحي ايصال أكبر عدد من نوابه بصوته. والأهم ان يعمر هذا القانون طويلا، وان تتثبت المناصفة بالعملي وعلى الأرض، لا في الدستور فقط.

في العملي أيضا، الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة الاثنين، والرئيس عون جاهز لفتح دورة استثنائية للمجلس قبل آخر ايار.

مظلة الهدوء لم تغط الصراع على الكهرباء، فكان تراشق بين “أمل” و”التيار”، استخدمت فيه عبارات من كل العيارات، لكن المتساجلين صوبا على مجهول معلوم تاركين خطا للرجعة.

على خط آخر، بدد الرئيس الحريري من بعبدا الأنباء عن خلافه مع الرئيس عون، على خلفية دعوته للمشاركة في القمة العربية- الاسلامية في السعودية، وتبين ان التنسيق كامل بينهما.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

التوصيف الأكثر واقعية وملائمة للحراك الانتخابي في هذه الأيام هو التالي: تفاؤل من تقدم. الجميع يتحدث ايجابيا والجميع يراوح مكانه فعليا.

رئيس الجمهورية يطمئن انه سيكون لنا قانون. رئيس الحكومة متفائل بقرب التوصل إلى حل. السيد نصرالله يتوقع نهاية سعيدة. النائب جنبلاط يلتزم الصمت لتمرير المرحلة ويحول الأنظار نحو الاقتصاد. “القوات” تتحرك على أساس ان سباق القانون شارف نهايته وأصبح في أمتاره الأخيرة وهي، كما “التيار الوطني الحر”، تطالب بضمانات. علي حسن خليل يرد على رئيس الجمهورية الذي جدد اليوم انه كان مع النسبية ولما يزل لكن بضوابط يرفضها خليل، طائفية على حد تعبيره، ويكثر من استخدام عبارة “إياكم”، ويطالب بأجوبة سريعة على مشروع بري.

يمكن القول ان الفراغ مستبعد وان التمديد مبعد وان الستين ممنوع من الصرف. لكن الأكيد ان القانون الجديد سيستكمل، سيستنفد كل المناقشات والسجالات والجدالات فوق السطوح وتحت كل السقوف، في وقت تغلي المنطقة من حولنا وتحضر واشنطن لعقوبات على “حزب الله” وحلفائه، وتستعد لتغيير الواقع والمواقع في سوريا، وتحرض غوتيريس على “حزب الله”.

في وقت تعود النفايات إلى شوارع كسروان والمتن وجبل لبنان، في بداية أكثر من موفقة لموسم الصيف. ويندلع سجال الكهرباء مع بدء موسم الحر، على خلفية خطة الحكومة التي يتصدى لها فرسان العتمة ووجوه النقمة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

إذا كان الكل يقر ان استقرار لبنان خط أحمر، وإذا كان الكل يؤكد ان لا فراغ في المؤسسة التشريعية أي المؤسسة الأم، وإذا كان الكل يعترف ان الحل لن يأتي الا عبر الاتفاق على قانون انتخاب تكون النسبية معبرا له، فلماذا اللعب على حافة المهل والهاوية؟.

بعد اعلان تأجيل ما بات يعرف بجلسة التمديد في الخامس عشر من الشهر الحالي، يرتقب ان يوقع رئيس الجمهورية مرسوم فتحِ الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، تحت عنواني قانون الانتخاب والموازنة.

حتى هذا التاريخ، سيستمر التفاوض على قانون الانتخاب المتأرجح بين تقدم قانون الرئيس بري، القائم على النسبية الكاملة مع إقرار انشاء مجلس الشيوخ، وبين محاولة تمرير النسبية الكاملة على ان يتفق على تقسيم الدوائر.

كل ذلك تحت ضربات خطة الكهرباء التي تكاد تطيح بآخر خطوط الأمان بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، وتسقط معها محاولات إنقاذ الانتخابات النيابية ومعها البلد قبل السقوط في الهاوية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

مساء اليوم تنتهي مفاعيل تعليق عمل مجلس النواب، وفق المادة الدستورية التي استعملها رئيس الجمهورية ميشال عون، وابتداء من الإثنين يعود المجلس حرا وسيد نفسه. لكن الاتصالات المستمرة، التي بدأت تضخ أجواء إيجابية وتوافقية، للمرة الأولى، تفيد بانتفاء الاشتباك وبتأجيل جلسة الإثنين في الخامس عشر من أيار، وفتح دورة استثنائية تنتهي في العشرين من حزيران المقبل.

الأجواء الإيجابية بشأن قانون الانتخاب الجديد، يبدو انها نضجت بعد التوافق على النسبية في الدوائر المتوسطة، مع صوت تفضيلي. وقد توجت هذه اللوحة الجديدة بلقاء بين عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبيل سفره إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر، حيث يلقي كلمة كضيف شرف.

ومن الاخبار الايجابية ما كشفه وزير الاتصالات جمال الجراح أنه تقدم من مجلس الوزراء، بطلب تخفيض أسعار الانترنت بين 20 في المئة و50 في المئة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

هذه المرة لم تتسبب قناة “الجديد” بتطيير جلسة مجلس النواب الاثنين، ولم تدفع الرئيس نبيه بري إلى التأجيل متأثرا بجروح التمويل، إنما ذهب رئيس مجلس النواب إلى خيار عدم انعقاد جلسة مجلس النواب طواعية، بعد تسرب الرئيس سعد الحريري من قرار التمديد، فسقط الاحتمال عن بعد.

وبالتأجيل تعادل الرئيسان ميشال عون ونبيه بري، لتبدأ مرحلة استثمار الأيام الخمسة عشر المتبقية من عمر الدورة العادية لمجلس النواب، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية سيقتصر عمرها على عشرين يوما.

وفي اجتماع الرئيسين عون والحريري اليوم، أفيد عن توافق على عقد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في السرايا الحكومية. أما بقية اجتماعات اللجنة المختصة فقد أبقت على غموضها ومضامينها. والغموض أحاط كذلك بالمواقف السياسية، فبينما أكد الرئيس عون أن القانون الانتخابي سيبصر النور قبل التاسع عشر من حزيران، أعلن رئيس مجلس النواب أننا “لا نزال في مرحلة المراوحة الانتخابية ولم نصل كذلك إلى أي نتيجة في النسبية ومجلس الشيوخ”.

على أن التصريح الأكثر تفاؤلا جاء من صوب زغرتا، إذ أعلن فرنجية أن قانون النسبية مع الدوائر المتوسطة يتقدم على غيره من الطروح الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات وإن تأخرت فهي حاصلة حتما.

لا شيء متغيرا على صعيد القانون، في ظل حرب كهربائية امتدت محروقاتها إلى التصريحات والتراشق على المنابر بين الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وسيزار أبي خليل.

جدل القانون والكهرباء والسياسيون الحاكمون وحال البلد برمتها جماد لا يتبدل. وإلى هذا الجمود نظر نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس، فوجد كأنه لم يغب أحد عشر عاما. فكل الأزمات على “حطة إيدو”. قطع فارس المسافات عن الوطن، وعاد ليراه بلا قطع حساب، من دون قانون انتخاب ينقذ البلاد. نتعارك على الكهرباء والبواخر والمولدات والنفايات. وفي النهاية فإن السيء يخلف الأسوأ. ورامكو والعرب ترث من سوكلين سكر النفايات.

الوطن على حاله، والسجناء على مطالبهم منذ سنوات طويلة، فسجون رومية والقبة وزحلة أعلنت الإضراب عن الطعام اليوم، وذووهم أقفلوا الطرقات الدولية طلبا للعفو العام، وبعضهم يزج في السجن من دون محاكمات.