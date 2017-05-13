مصدر أمني: الوضع الأمني ممسوك ومضبوط والمبادرة في يد الجيش

أكد مصدر أن “الوضع الأمني مضبوط والعمليات الأمنية الإستباقية نجحت في الحد من حرية تحرّك الشبكات الإرهابية وتواصلها في ما بينها، ونُقلت المبادرة الى يد القوى الأمنية والعسكرية وهو ما تظهره الوقائع جلياً على الأرض، وآخرها ما حصل خلال الساعات الـ24 الأخيرة من توقيف مخابرات الجيش فجر أمس ثلاثة أشخاص في منطقة الشمال وشخصين في منطقة البقاع، ينتمون جميعاً إلى تنظيم “داعش” الإرهابي ويتواصلون مع قياديين ومسؤولين فيه”.

وعلى صعيد الجبهة الشرقية والشمالية، أوضح المصدر الأمني نفسه لصحيفة “الجمهروية”: “انّ الوضع ممسوك والمبادرة في يد الجيش بعدما شُلّت قدرة المسلحين على شنّ أي عمليات عسكرية هجومية. امّا على الجبهة الجنوبية فالتنسيق قائم مع القوات الدولية (اليونيفيل) لضبط أيّ خروق. وعلى هذا الصعيد، سُجّل إنتشار الجيش على كل السلسلة الشرقية بعد إنسحاب “حزب الله” من المواقع التي كان يشغلها، وذلك بعد إبلاغه الى قيادة الجيش عزمه تسليمها هذه المواقع”.