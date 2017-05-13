بالصور: مروّج مخدرات “من الطراز الرفيع” في قبضة القوى الأمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في طرابلس.

ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور، بتاريخ 12/5/2017، من توقيف المشتبه به، وذلك بعد مداهمة منزله الكائن في محلّة الضم والفرز، ويدعى: “ع. ن.” (مواليد عام 1983، لبناني) وضُبط في داخل المنزل:

35 مظروف نايلون صغير بداخل كل واحد منها حوالي غرام ونصف من مادة السيلفيا.

92 علبة من الحبوب المخدرة من نوعي “ترامادول” و”ريفوتريل”.

13 ظرفاً من الحبوب المخدرة نوع كريزول.

علبة بلاستيكية بداخلها/5.9/غ من مادة باز الكوكايين.

350 غ. من مادة “السيلفيا” داخل كيسين نايلون مخبّأة داخل خزنة حديدية.

ميزان حساس، إبرة طبيّة (سيرنغ) عدد 6، شفرة ذات قبضة بلاستيكية، وأكياس نايلون صغيرة تستخدم لتوضيب المخدرات.

كما وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم مخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.