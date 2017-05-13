عون التقى الحريري عشية سفره الى الدوحة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهراً في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد.

واتت زيارة الرئيس الحريري عشية سفره الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر بعنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين”، لاسيما وأن المنتدى سيتناول موضوع النازحين السوريين في الدول التي تستضيفهم ومنها لبنان. ولم يشأ الحريري الادلاء بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.