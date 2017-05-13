عون التقى الحريري عشية سفره الى الدوحة

محلياتالسبت 13 أيار 2017 عون التقى الحريري عشية سفره الى الدوحةاستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهراً في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد. واتت زيارة الرئيس الحريري عشية سفره الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر بعنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين”، لاسيما وأن المنتدى سيتناول موضوع النازحين السوريين في الدول التي تستضيفهم ومنها لبنان. ولم يشأ الحريري الادلاء بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.كلمات مفتاحية:الحريريعونالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام