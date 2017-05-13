البابا فرنسيس يعلن قداسة طفلين من مزار فاطيما في البرتغال

يعلن البابا فرنسيس السبت قداسة طفلين من الرعاة في البرتغال تتويجا لمعتقد بني على ظهور رسائل من السيدة مريم العذراء قبل 100 عام وهي الرسائل التي جعلت مزار فاطمة أحد أشهر المزارات في الديانة المسيحية.

ويتوقع أن يحضر قداس إعلان قداسة الطفلين يوم السبت ما يصل إلى مليون شخص حيث يعتقد الفاتيكان أنهما تلقيا رسائل من العذراء تعرف باسم أسرار فاطمة.

وقال البابا في رسالة إلى شعب البرتغال قبيل زيارة تستمر يومين “في هذه اللحظة المباركة التي تتوج قرنا من اللحظات المباركة أشعر بابتهاج بسبب تحضيراتكم لصلاة مهيبة”.

وفاطمة بلدة في وسط البرتغال سجل فيها ظهور العذراء.

وقالت فانيسا التي جاءت من الفلبين لزيارة المزار “أعتقد إن له أهمية كبيرة بالنسبة للعالم كله”.

وعلقت لافتة عند مفترق طرق رئيسي في لشبونة كتب عليها “مرحبا بالبابا فرنسيس”.

وقال الأب فيتور كوتينهو نائب رئيس مزار فاطمة إن البابا يؤكد أهمية فاطمة للكنيسة بتنفيذ مراسم إعلان قداسة الأطفال في هذا المكان وليس في روما كما يحدث عادة.

وأسرت قصة الطفل فرانسيسكو مارتو وشقيقته جاسنتا الكاثوليكيين منذ ورود نبأ تلقيهما الرسائل في 13 مايو أيار 1917.

وكانت أول رسالة لهما هي رؤية الجحيم ودعوة إلى الصلاة والاهتداء التي إذا لم تتبع لكانت قادت إلى حرب عالمية أخرى.

وكانت الرسالة الثانية تحذير من أن روسيا “ستنشر أخطاءها” في العالم إذا لم يلجأ الناس إلى الله.

أما السر الثالث ففتن العالم لما يقرب من ثلاثة أرباع قرن وكان مصدر إلهام لكتب وطوائف دينية.

وفي عام 2000 أعلن الفاتيكان أن السر الثالث كان نبوءة بمحاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981. ونجا البابا من المحاولة وسلم الرصاصة التي أطلقت عليه إلى أسقف فاطمة.

وتوفي فرانسيسكو عام 1919 وتوفت جاستنا بعده بعام. وتوفي كلاهما بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي عندما كان عمرهما تسعة وعشرة أعوام وأصبحت شقيقتهما لوتشيا راهبة وتوفيت عام 2005 عن 97 عاما.