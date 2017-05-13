البابا فرنسيس من البرتغال: لإسقاط كل الجدران

قام البابا فرنسيس في مستهل زيارة الى البرتغال، صلاة عامة في باحة مزار سيدة فاتيما، شارك فيها حوالى 400 ألف مؤمن، ووجه خلالها رسالة سلام الى العالم اجمع، داعيا خصوصا الى “إسقاط كل الجدران”.

ووصل البابا فرنسيس على متن سيارته البيضاء الزجاجية “بابا موبيلي” الى كنيسة الظهورات مخترقا بحرا من المؤمنين الذين استقبلوه بالترحاب والتهليل ليترجل بعدها ويقف امام تمثال السيدة العذراء ليصلي بخشوع وسط صمت مطبق من الحشود الذين غرق بعضهم في الدموع في حين راح آخرون يغمرون مسابح الصلاة التي بأيديهم تعبيرا عن تأثرهم بما يرون.

وخلال زيارته الاولى الى البرتغال، سيعلن البابا صباح اليوم قداسة اثنين من الرعاة الثلاثة الصغار.

وقال البابا فرنسيس باللغة البرتغالية خلال صلاة عامة “بالنسبة الى العالم اطلب الوفاق بين كل الشعوب”، مشيرا الى “دم الكبش الذي ما زال يراق في يومنا في كل الحروب التي تدمر العالم الذي نعيش فيه”.

اضاف: “بهذه الطريقة نسقط كل الجدران ونتخطى كل الحدود بذهابنا الى كل الاصقاع وكشفنا عن عدالة الله وسلامه”.