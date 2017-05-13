الخارجية الروسية: غاتيلوف يشارك في محادثات جنيف المقبلة حول سوريا

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية مشاركة نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف في محادثات جنيف القادمة حول سوريا ، المقرر انطلاقها في 16 أيار الجاري.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي”: “نؤكد مشاركة غينادي غاتيلوف في الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف في الفترة ما بين 16 – 19 أيار”.

وعن الشخصيات التي سيلتقي بها الدبلوماسي الروسي، قال المصدر في وزرارة الخارجية الروسية: “لا يزال برنامج الزيارة قيد التحضير”.