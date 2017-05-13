الحريري في قطر برفقة بو عاصي والرياشي

محلياتالسبت 13 أيار 2017 الحريري في قطر برفقة بو عاصي والرياشيوصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم إلى دولة قطر في زيارة يلتقي خلالها غدا أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويشارك في منتدى الدوحة السابع عشر كضيف شرف، حيث يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يعقد تحت عنوان: “التعاون الدولي وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي”. ويرافق الرئيس الحريري في زيارته الوزراء: بيار بو عاصي، معين المرعبي وملحم الرياشي والوزير السابق باسم السبع ومدير مكتبه السيد نادر الحريري.كلمات مفتاحية:الحريريالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية