الحريري في قطر برفقة بو عاصي والرياشي

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم إلى دولة قطر في زيارة يلتقي خلالها غدا أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويشارك في منتدى الدوحة السابع عشر كضيف شرف، حيث يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يعقد تحت عنوان: “التعاون الدولي وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

ويرافق الرئيس الحريري في زيارته الوزراء: بيار بو عاصي، معين المرعبي وملحم الرياشي والوزير السابق باسم السبع ومدير مكتبه السيد نادر الحريري.