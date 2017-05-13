بعد أقل من 24 ساعة.. القوى الأمنية توقف من كسر تمثال مار الياس

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه الساعة 23.20 من تاريخ 12/5/2017، أقدم 4 شبان مجهولين على كسر تمثال القديس مار الياس الموضوع على مدخل عبرا الضيعة.

بنتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من معرفة هوية الفاعلين وتوقيفهم وهم كل من: “م. ش.” (مواليد عام 2003، فلسطيني)، “م. خ.”(مواليد عام 2000، لبناني)، “ه. د.”(مواليد عام 1999، لبناني) و”ع. أ.” (مواليد عام 2001، لبناني).

وباستيضاحهم أفادوا انهم كانوا يحتسون المشروبات الروحية في بستان زيتون مجاور للتمثال، وعند خروجهم طلب الأول من الأخير الاقتراب من التمثال، فأقدم على انتزاعه من مكانه والذهاب به باتجاه صديقيه الآخرين، وقبل وصوله إليهما، مرت سيارة بالمحلة فاقدم حينها على رميه على الارض، ثم لاذوا بالفرار.