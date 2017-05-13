بالصور: وفد من “القوات” زحلة يزور دارة آل سليمان للتعزية بسارة

قام وفد من حزب “القوات الللبنانية” في منسقية زحلة بمشاركة كل من النائبين طوني أبو خاطر وجوزف المعلوف بزيارة آل سليمان في دارتهم في بدنايل للتعزية بفقيدتهم “سارة عصام سليمان” التي سقطت الأسبوع الفائت في مدينة زحلة على خلفية إطلاق نار من قبل أحد المطلوبين للعدالة.

وطلبت والدة الفقيدة من النائبين أبو خاطر ومعلوف السعي لإعادة إحياء عقوبة الإعدام، مشددةً ان “على الجميع الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في إستعادة حق “سارة” التي أعادت الحياة إلى خمسة أشخاص من خلال التبرع بأعضائها.” كما أنها اعتبرت أن ما يجمع أهالي زحلة وبدنايل أكثر مما يفرقهم.

كما أشادت بدور وزراء “القوات” داخل الحكومة وفي وزاراتهم لناحية الثقة والمصداقية والرصانة التي أثبتوها.