“لا للعنف” تستنكر الاعتداء على تمثال مار الياس: لضرب العيش المشترك

استنكرت جمعية قل “لا للعنف” قيام مجهولين ليلا بالاعتداء على تمثال مار الياس وتحطيمه في بلدة عبرا القديمة في شرقي مدينة صيدا .

وتؤكد الجمعية ان هذا العمل مرفوض تماماً وهو عمل منظم لضرب العيش المشترك في بلدة عبرا القديمة عبر هذا الاعتداء الوحشي وتأكد الجمعية ان وحدتنا الوطنية أقوى منكل المحاولات لتعكير صفو أبناء الوطن .

وشكرت الجمعية القوى الامنية كافة على المباشرة بالتحقيق السريع لمعرفة من يقفوراء هذا الإعتداء المرفوض وطالبت الجمعية القضاء اللبناني بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين .