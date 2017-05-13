أسرار الصحف ليوم السبت 13 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

أكد مصدر معني بالمشاورات الجارية حول قانون الانتخاب أن “القوات اللبنانية” لا تزال تطرح نقل المقعدين المارونيين من البقاع الغربي وطرابلس.

أوضحت أوساط حزبية بارزة أن فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سيكون من ضمن صفقة التسوية التي يجري العمل على استكمالها.

علّق نائب على انسحاب “حزب الله” من مواقع في السلسلة الشرقية بقوله ان الحزب اطمأن الى توزيع المناطق المقابلة للحدود على الموالين للنظام السوري.

اتضح أن التكتيك الذي اتبعه الرئيس سعد الحريري بمجاراة “التيار الوطني الحر” سمح له بالذهاب الى خيارات جديدة حول قانون الانتخاب.

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يقال – المستقبل

إنّ نائباً مشاركاً في الاتصالات الجارية بشأن قانون الانتخاب لا يستبعد التوصّل إلى توافق حوله في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

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أسرار الجمهورية

رفض مسؤول غير مدني أثناء زيارة إلى الخارج مناقشة أي موضوع سياسي لبناني داخلي.

للمرة الأولى تُعيِّن دولة أوروبية بارزة قنصلاً عاماً لها في لبنان من أصل مُسلم عربي.

زار وفد من حزب بارز في دولة عظمى لبنان لإستطلاع رأي الحكومة اللبنانية في مسألة المناطق الآمنة في سوريا .

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