أشغال تخطيط على تقاطع روضة الشهيدين في الضاحية

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الامـن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامة البلاغ الآتي:

“ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تخطيط (تزييح) تقاطع روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية، وذلك من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، اعتباراً من تاريخ 16/05/2017 ولغاية تاريخ 17/05/2017. وستؤدي هذه الاعمال الى قطع مسرب واحد على التقاطع المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.