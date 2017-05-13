بالفيديو: عنصر قوى أمن يُساعد والدة على إنجاب طفلها في مطار بيروت!

نشرت قوى الامن الداخلي فيديو لعنصر من قوى الامن يشرح عن مساعدته لعاملة اثيوبية خلال إنجابها لطفلها في مرحاض المطار.

ويقول عنصر قوى الامن: “سمعت في المرحاض صريخاً فدخلت ورأيت العاملة الاثيوبية تنجب طفلها بطريقة خاطئة وكوني أمتلك خبرة في الموضوع، ساعدتها…”