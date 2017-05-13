موسى مستنكراً الاعتداء على تمثال مار الياس في عبرا: لملاحقة الفاعلين

استنكر عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب الدكتور ميشال موسى الاعتداء الاثم الذي طاول تمثال مارالياس في بلدة عبرا، واجرى لهذه الغاية اتصالا بالاجهزة الامنية المختصة، داعياً الى “ملاحقة الفاعلين، واجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات وذيول وخلفيات هذه الحادثة الدخيلة على ثقافة المنطقة واهلها، وانزال اشد العقوبات بمرتكبيها”.

كما زار بلدة عبرا والتقى المختار ورئيس واعضاء المجلس البلدي، واطلع منهم على ذيول الحادثة.