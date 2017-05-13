السجن 6 سنوات غيابيا لآخر وزير دفاع في عهد بن علي

قضت محكمة تونسية غيابيا بسجن رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، ست سنوات “مع النفاذ العاجل”، إثر ادانته في قضية فساد بحسب ما اعلنت النيابة العامة الجمعة.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الإبتدائية ، ان المحكمة “أصدرت في ساعة متأخرة الخميس حكما غيابيا بسجن رضا قريرة 6 سنوات مع النفاذ العاجل وتغريمه بمبلغ 402 الف دينار”.

وأوضح أن قريرة أصدر عندما كان وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية (بين 1999 و2010) رخصة استغلال مقطع رمل مملوك للدولة لأحد أقارب بن علي بدون وجه حق قانوني، وأضاف ان قريرة (61 عاما) “في حالة فرار” حاليا.

وكانت السلطات أوقفت قريرة في 20 أيلول 2011 في تهم يتعلق اغلبها بالفساد، خلال توليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتم الافراج عنه في 4 آذار 2014 .

وفي آب 2013، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى الافراج “موقتا” ولاعتبارات “إنسانية” عن قريرة بسبب اصابته بمرض السرطان.