عشرات اليهود يتوافدون إلى كنيس الغريبة بجربة في تونس

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت الجمعة في جزيرة جربة في جنوب – شرق تونس الزيارة اليهودية السنوية إلى كنيس “الغريبة” الذي يعتبر أقدم معبد يهودي في أفريقيا.

ومنذ منتصف النهار توافدت مجموعات تضم عشرات اليهود من أعمار مختلفة على كنيس الغريبة في الجزيرة السياحية التي تقع على بعد نحو 580 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية.

وعلى الطرق المؤدية إلى الكنيس ، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الجيش والأمن وأقيمت حواجز أمنية لتفتيش السيارات. وتبدأ الزيارة في اليوم الثالث والثلاثين من الفصح اليهودي وتستمر يومين. ويوافق التاريخان هذه السنة يومي الجمعة والأحد. وتعلق مراسم الزيارة السبت باعتباره يوم العطلة الأسبوعية لدى اليهود

وقال بيريز الطرابلسي رئيس كنيس الغريبة منذ 30 عاما، إنه “متفائل” متوقعا أن يبلغ عدد الزوار ثلاثة آلاف خلال يومين. وأضاف “لنا ثقة في السلطات التونسية لضمان الأمن”.

ويحظى كنيس الغريبة بمكانة خاصة عند يهود تونسيين وأجانب يعتبرونه أقدم معبد يهودي في أفريقيا، ويضم، بحسب بعض الأقاويل، واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم.

وبحسب الطرابلسي، يزور اليهود كنيس الغريبة منذ أكثر من 200 عام لإقامة طقوس دينية واحتفالات “الهيلولة”.

وتتمثل هذه الطقوس والاحتفالات في إقامة صلوات وإشعال شموع داخل الكنيس والحصول على “بركة” حاخاماته وذبح قرابين (خرفان) والغناء وتناول نبيذ “البوخة” المستخرج من ثمار التين والذي يشتهر بصناعته يهود تونس دون سواهم.

وكانت إسرائيل قد دعت في الثالث من أيار/مايو الحالي رعاياها إلى عدم التوجه إلى جزيرة جربة لزيارة كنيس الغريبة وحذرتهم من احتمال حصول هجمات “إرهابية”. وتصدر إسرائيل سنويا هذا التحذير مع اقتراب موعد زيارة كنيس الغريبة.

ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في تونس العاصمة وجزيرة جربة.