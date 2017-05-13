إحتماع تنسيقي بين وزارة الزراعة والبلدية مع الاحزاب في زحلة

ترأس مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود اجتماع تنسيقي مع الاحزاب في مدينة زحلة وذلك صباح الجمعة بتاريخ 12-5-2017 في مصلحة زراعة البقاع تحضيراً لحفل افتتاح سوق الازهار والشتول اللبنانية برعاية اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون.

وقد حضر الاجتماع: رئيس بلدية زحلة معلقة –تعنايل المهندس اسعد زغيب ونائب رئيس بلدية زحلة معلقة –تعنايل المهندس طوني يونس والمهندس قزحيا الزوقي عن التيار الوطني الحر،السيدة تانيا حمصي عن حزب “القوات اللبنانية”، السيد يوسف ابو زيد عن حزب الكتائب، السيد موسى قرقفي عن تيار المردة، السيد بيرج بانوليان عن حزب الطاشناق، الدكتور جوزف القاصوف عن التجمع الزحلي العام، والسيد سعد شعنين عن تيار زحلة أولاًورئيس مصلحة زراعة البقاع ورؤساء الدوائر والمراكز.

وعرض مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود هدف سوق الازهار والشتول اللبنانية وأعلن انه سيكون متنقلاً في كل المناطق اللبنانية وأكد ان اللبنانية الأولى حريصة على تطوير هذا القطاع.

وأكد المهندس لحود ان وزارة الزراعة بتوجيهات معالي وزير الزراعة غازي زعيتر تحرص على تطوير هذا القطاع في لبنان وعلى تصدير الانتاج اللبناني الى الاسواق الخارجية، وأعلن لحود برنامج حفل افتتاح سوق الازهار والشتول اللبنانية برعاية اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون سيتضمن النشيد الوطني اللبناني- كلمة رئيس بلدية زحلة معلقة-تعنايل – المهندس أسعد زغيب – كلمة نقيب الشتول والازهار اللبنانية – السيد اسعد كامل – كلمة مدير عام الزراعة– المهندس لويس لحود – كلمة وزير الزراعة – الاستاذ غازي زعيتر – كلمة المساعدة الخاصة لفخامة الرئيس – السيدة كلودين عون روكز- افتتاح سوق الازهار والشتول اللبنانية في الممشية في زحلة الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام ويتخلله نشاطات ترفيهية.