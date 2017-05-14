الناصريون الأحرار: إقرار النسبية في ظل وجود سلاح “حزب الله” انقلاب على الدولة

أعلن زياد العجوز أنه بات من المحتم أن لا تمديدا للمجلس النيابي الحالي سوى التمديد التقني ،وأن كل القوانين التي تطرح تدور في دائرة مغلقة ولن يبصر أحدها النور، وأن البلاد لن تعيش فراغا في المجلس النيابي اذا ما تم التمسك والعمل بالدستور، فهناك قانون انتخابي ساري المفعول لم يتم الغاؤه، وعليه فإن قانون الستين يبقى خشبة الخلاص من تجرع فتنة الفراغ.

وتابع خلال الإجتماع الدوري لمجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار: “قانون الستين يبقى أفضل من الفراغ وما يمكن أن يحمله هذا الفراغ من توترات أمنية وسياسية نلمسها يوميا من التحركات الميدانية لقوى مختلفة”.

وأضاف: “ما بين أن نقع بين خياري الحرب الأهلية او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فيبقى الخيار الأخير هو الخيار الأنسب.”

وقال العجوز أن النسبية التي يطرحها “حزب الله” هو كلام حق يراد به باطل فأفضل القوانين الديمقراطية هي النسبية ولكن في بلاد تنعم بالأمن والاستقرار ولا يوجد فيها ميليشيا ارهابية مسلحة مثل حزب الله.

واعتبر أن إقرار النسبية في وجود سلاح “حزب الله” هو انقلاب على الدولة وعلى حقوق الناس في كل المقاييس.

وتابع،ستشهد المنطقة كلها تطورات كثيرة وخطيرة سترافق نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليها،وعلينا في لبنان أن نكون عند مستوى المرحلة وان نتحمل مسؤولياتنا كاملة لأننا لن نكون في منأى عن تلك التطورات.