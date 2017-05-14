شهيب في استقبال فاطيما في عبيه: ﻿​لدينا موقع ديني للطائفة الدرزية بالقرب من الدير

شارك عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب على رأس وفد كبير من قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة الغرب، في استقبال تمثال السيدة العذراء فاطيما عند مدخل بلدة عبيه.

ورافق شهيب والوفد المرافق مع الحشود الذي ضم وزير الطاقة سيزار أبي خليل والنائب فادي الأعور ورئيس بلدية عبية غسان حمزة وعضو اللقاء الدكتور منير حمزة وحشد من الفاعليات السياسية والحزبية والاجتماعية والمدنية من أبناء المنطقة، التمثال المبارك الذي وصل في سيارة مكشوفة إلى مدخل البلدة سيرا على الاقدام على وقع الأناشيد المريمية الى دير سيدة الانتقال في عبيه، الذي أعلن مزارا مريميا للحج والتبريك في سنة اليوبيل، حيث شاركوا بالاحتفال المقدس الذي أقيم احتفاء في يوم عيد سيدة فاطيما ولمناسبة يوبيلها المئوي الأول.

وقال شهيب: “أن تمثال السيدة العذراء فاطيما يحتفل بمئويته. وفي هذه المناسبة أصر مطران اللاتين سيزار آسايان على وضعه في عهدة الآباء الكبوشيين في عبيه نظرا لرمزيته”.

وأضاف: “لدينا موقع ديني للطائفة الدرزية بالقرب من الدير، وهو مقام السيد عبدالله، فهو دليل على العيش الوطني الراسخ في الجبل، وهو يعزز الحياة المشتركة ليس بمعناها الديني، وإنما بمعناها الحياتي الإنساني، وهذا ما نسعى اليه في كل ممارستنا السياسية التي تضع الشراكة الوطنية والعيش الوطني المشترك بين كل الطوائف في الجبل وكل لبنان فوق كل الاعتبارات”.