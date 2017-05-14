القهوة الإيطالية تقي من سرطان البروستات

من المعروف أن مطبخ دول البحر المتوسط وأطباقه شهية وصحية. لكن الجديد الذي توصل إليه العلماء هو أن تحضير القهوة على الطريقة الإيطالية يقي من الإصابة بسرطان البروستاتا. لكن كيف تحضر القهوة على الطريقة الإيطالية؟

الرجال الذين كانوا يشربون أكثر من ثلاثة فناجين قهوة محضرة على الطريقة الإيطالية كل يوم كانت مخاطر إصابتهم بسرطان البروستاتا أقل من غيرهم بأكثر من 50%. هذا ما توصل إليه باحثون نشروا نتيجة بحثهم في مجلة السرطان الدولية “إنترناشونال جورنال أوف كانسر”، حسب تقرير نشره موقع شبكة الصيادلة الألمان “آبونت”.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بمراقبة سبعة آلاف رجل في منطقة موليزي وسط إيطاليا لأربعة أعوام، كانوا يشربون كل يوم أكثر من ثلاثة فناجين قهوة كل يوم وسألهوهم عن طريقة تحضيرهم للقهوة.

لكن، الباحثين لم يهتموا بكمية القهوة التي شربها هؤلاء واستبعدوا عامل الكمية من اختباراتهم في المخبر، حيث ركزوا على محتوى القهوة بحد ذاتها وتأثيرها على خلايا سرطان البروستاتا، حيث توصلوا إلى أنها تكافح تلك الخلايا وأن القهوة التي تحتوي على الكافيين تخفض بشكل كبير انقسام وتكاثر الخلايا وقدرتها على تشكيل الأورام الخبيثة.

وعلى العكس من ذلك، افتقدت القهوة الخالية من الكافيين هذه الإمكانية والتأثير على خلايا سرطان البروستاتا، وفق موقع “كيديما” الألماني المختص في المواضيع الصحية.

وبالتالي، فإنه وعلى ما يبدو أن مادة الكافيين هي التي تؤثر على تلك الخلايا من بين المواد العديدة التي تدخل في تركيب مسحوق القهوة، حسب الباحثين، هذا إضافة إلى أن تحضيرها على الطريقة الإيطالية يلعب دوراً أيضاً في فعالية القهوة وتأثيرها على الخلايا.

أما الطريقة التي يحضر بها الإيطاليون القهوة، فهي تعتمد بالدرجة الأولى على الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية للماء دون استخدام مرشّح (فلتر). ويعتقد الباحثون أن تحضير القهوة بهذه الطريقة على ما يبدو يزيد تركيز العناصر البيولوجية النشطة في القهوة، حسب تقرير موقع “آبونت”.