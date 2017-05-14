الخازن: لن يحصل فراغ في مجلس النواب

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فريد الخازن ، أنه “لن يحصل فراغ في مجلس النواب ، بل سيكون هناك إجراء آخر”.

وفي سياق آخر، اشار الخازن لصحيفة “المستقبل”، إلى أنه من المشاريع المهمة التي تدرسها اللجان النيابية وتطال شريحة واسعة من اللبنانيين، مشروع القانون ضمن المرسوم رقم 8538 الرامي الى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي الذي تدرسه لجنة التربية النيابية .

ولفت في هذا الياق، إلى أن “هذا المشروع هو استكمال لقانون التعليم العالي وجزء مهم منه، لأنه يتعلق بشهادة البكالوريا الدولية التي تفتح آفاقاً واسعة للطلاب اللبنانيين، وهو مُعتمد في 150 دولة في العالم مع مراعاة خصوصية كل دولة”.

واضاف الخازن أنه “في كل الأحوال، فإن هذه المشاريع القوانين سيرثها المجلس النيابي القادم، والضرر الذي سيصيبها هو التأخير في إنجازها وإقرارها”.