زعيتر: مهل الانتخابات اصبحت بخطر

أكد وزير الزراعة غازي زعيتر ان المهل امام الانتخابات النيابية اصبحت في خطر، ورغم ذلك لم يتم حتى الساعة التوصل الى اتفاق على قانون، فالجميع متفق ان قانون الستين مات ودفناه، والجميع مقتنع في قرارة نفسه بالنسبية، لكن الخلاف على التفاصيل والدوائر، واذا لم نصل الى اتفاق خلال الفترة القليلة البلد يسير نحو الانحدار لان المجلس النيابي هو أم السلطات التنفيذية والدستورية.

وردا على سؤال حول فتح دورة استثنائية ، قال زعيتر خلال لقاء إعلامي في دارته في بعلبك: “مواقف فخامة رئيس الجمهورية وتصريحاته تدل دائما على انه يعمل من منطلق دستوري، وهو كان وما زال من المؤيدين لقانون النسبية الكاملة، وبشأن الدورة الاستثنائية فهو مؤتمن على حماية الدستور وهو رأس البلاد ويدرك انه يجب ان يتعاون مع كل المؤسسات الاخرى للعمل بموجبها هو ورئيس الحكومة، وهو يدرك ان 20 حزيران قريب ولا بد من فتح دورة استثنائي”.

وأضاف: “البعض يتحدث عن فراغ، هذه هرطقة دستورية، لان السلطة الام اذا كانت في حالة فراغ فكل المؤسسات التي تنبثق منها تتبعها وستكون في حالة فراغ وشغور”.

وعن إمكانية التمديد للمجلس الحالي، قال: “موقف دولة الرئيس نبيه بري واضح برفض التمديد، ولكن عندما يحصل الاتفاق على قانون جديد من الطبيعي ان يحصل تأجيل تقني كما يسميه البعض، لأنه ضروري بسبب المهل، حتى لو اقر القانون الاسبوع المقبل”.