حاصباني بحث ونظيره المصري إعلان نوايا للتعاون بشأن الدواء بين مصر ولبنان

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى القاهرة، وكان في استقباله في المطار السفير اللبناني انطوان عزام. انتقل بعدها الى المقر الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية حيث عقد اجتماعاً مع المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور محمود فكري وكان بحث في الوضع الصحي في المنطقة وفي لبنان تحديداً خصوصاً في ظل مسألة النزوح التي يعاني منها، وسبل دعم المنظمة للقطاع الصحي اللبناني للاستمرار في تأمين افضل الخدمات للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين. كما تم بحث إقتراح شراء موحّد للقاحات بين كل الدول في المنطقة والذي يعتمده لبنان أصلاً من خلال منظمة “يونيسف”، ودعم “منظمة الصحة” للتلقيح في المراكز الحدودية للوافدين من خارج لبنان.

بعدها عقد حاصباني إجتماعا مع وزير الصحة والسكان المصري الدكتور احمد عماد الدين راضي حضره الدكتور فكري، السفير عزام، رئيسة دائرة “الرعاية الصحية الأولية” في وزارة الصحة اللبنانية الدكتورة رندة حمادة، المديرة التنفيذية لإتحاد المستشفيات العربية اليس يمين، المديرة العامّة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس. وناقش المجتمعون إعلان نوايا تمهيداً لاتفاقية تعاون بشأن الدواء بين مصر ولبنان ضمن الاطر القانونية المرعية الاجراء في البلدين.

حاصباني شدّد على اهمية التعاون بين لبنان ومصر خصوصاً انهما ناشطان على صعيد تصنيع الدواء، مؤكداً جودة انتاج مصانع الدواء اللبنانية.

وسيشارك حاصباني في “أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق” الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ويعقد هذا العام تحت عنوان “احرص على إنقاذ الأرواح: هدئ السرعة”.