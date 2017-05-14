قياديّان بارزان لـ”حزب الله” يقتلان في سوريا

اعترف حزب الله بمقتل اثنين من قيادييه في سوريا. وأعلنت مواقع مقربة من الحزب أن القيادي الميداني علي محمد بيز الملقب بـ الحاج أبو حسن، والقيادي حسين سامي رشيد الملقب بالحاج باقر قُتلا في سوريا دون أن تحدد متى وتفاصيل مقتلهم.

وينحدر أبو باقر من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، فيما ينحدر أبو حسن من بلدة مشغرة البقاعية.

وبحسب آخر تعداد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل في الحرب بسوريا أكثر من 1500 من عناصر حزب الله، بالإضافة لعدد لا يحصى من الجرحى، بينما لا توجد إحصاءات رسمية، خصوصاً في ملف المعوّقين.