خارطة طريق دولية برعاية أميركية لمواجهة “حزب الله”

كشفت مصادر مطلعة عن أبرز ملامح القرارات والنقاشات التي دارت في واشنطن بين الرابع والخامس من أيار الجاري، بمشاركة نحو 20 دولة من أوروبا وأميركا الجنوبية والخليج العربي من ضمنها السعودية والكويت والبحرين وقطر ، والتي تركزت على رسم ملامح طرق دولية مشتركة لمواجهة النشاطات التجارية والمالية لـ”حزب الله” اللبناني لتمويل نشاطاته.

وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الوفود المشاركة في الاجتماع ناقشت التهديد الذي تواجهه المؤسسات المالية والمدنية اللبنانية جراء النشاطات المالية لـ”حزب الله” بشكل واسع، والطرق التي يتخذها لممارسة نشاطه المالي، سواء عبر الجهاز المصرفي اللبناني أو الدولي.

وأضافت أن احد القرارات التي تم التوافق عليها كان الشروع بشكل عاجل في التعامل مع المؤسسات الخيرية خارج لبنان التي تنقل مبالغ مالية كبيرة إلى “حزب الله”، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال أعمال والمتبرعين من الجاليات اللبنانية الشيعية خارج بلادهم، الذين يحولون مبالغ طائلة إلى الحزب وبذلك يساهمون بشكل مباشر في تمويل النشاطات الإرهابية له.

وأشارت إلى أن الهيئات المخولة بفرض القانون التي شاركت هي الأخرى في الاجتماع، قررت تصعيد الخطوات بحق أي مصرف لبناني يقدم أية خدمات مالية إلى جهات مرتبطة بـ”حزب الله”، حتى لو كانت هذه الجهات ليست على علاقة مباشرة مع الحزب مثل الشركات التي تقدم العون له والمحامين والمحاسبين.