بالفيديو: الاستعداد لبدء مراسم تنصيب ماكرون… وهولاند: الأمر بسيط لأني لا أسلم السلطة إلى معارض سياسي

يتسلم الأحد أصغر رؤساء فرنسا المنتخبين سنا، الوسطي إيمانويل ماكرون،مهامه الرئاسية رسميا، بعد أسبوع من فوزه على منافسته رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبن.

وستبدأ مراسم تسليم السلطة في قصر الإليزيه عند الساعة العاشرة في مراسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية التي يضمن أمنها حوالي 1500 شرطي.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند، أنه ينوي أن “يعمل ليكون كل شيء بسيطا وواضحا ووديا” في انتقال السلطة إلى وزير الاقتصاد السابق في عهده البالغ من العمر 39 عاما. وقال هولاند، الذي تخلى عن الترشح لولاية رئاسية ثانية في كانون الأوّل الماضي، بسبب تراجع شعبيته إلى حد كبير: “لا أسلم السلطة إلى معارض سياسي لذلك الأمر أبسط”.

وسيستقبل هولاند الرئيس المنتخب أمام الإليزيه، قبل أن يعقدا لقاء على انفراد ليسلمه شيفرات السلاح النووي.

وبعد أن يرافق هولاند إلى باحة الشرف، سيحضر ماكرون إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.

بعد ذلك يلقي الرئيس الجديد خطابا ويعزف النشيد الوطني قبل أن يتفقد الحرس، ثم تنهي 21 طلقة مدفعية المراسم في الإليزيه، ليتوجه ماكرون إلى قوس النصر لوضع إكليل من الورود على قبر الجندي المجهول.