بالصور- حين تنطلق مهرجانات رمضان من ساحة كنيسة…

في خطوة تترجم وحدة اللبنانيين وعيشهم الواحد، ولأن ساحة كنيسة مار جرجس في جدرا لطالما كانت شاهدة على لقاءات وطنية وروحية جامعة، اختارت مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية وبدعوة من رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف قزي، إطلاق احتفالات شهر رمضان المبارك في إقليم الخروب، من ساحة الكنيسة، ليمتزج أصوات الأناشيد الرمضانية مع صوت قرع جرس الكنيسة، وذلك بحضور مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية الوزير السابق خالد قباني وكاهن الرعية الأب جان خوري ومشايخ المنطقة وحشد سياسي وحزبي وشعبي من كافة فاعليات وأطياف المجتمع ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، مباركين هذه الخطوة التي تهدف الى الوحدة والأصالة والمحبة ولبنان وطن واحد للجميع.

وألقى الأب قزي كلمة اكد فيها ان انطلاق مهرجان رمضان من ساحة الكنيسة هو الوحدة الوطنية تحت شعار نعم لثقافة الحياة والايمان ورفضاً قاطعاً لثقافة الموت والإرهاب.

من جهته، أكد الوزير قباني أن هذه الروحية هي التي تحمي لبنان وتحصنه وتقويه وتوحد ابناءه.

وانطلقت من بعدها رقصات وأناشيد رمضانية ولوحات فولوكلورية امتزجت مع اصوات اجراس الكنائس.